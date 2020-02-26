Два человека погибли при столкновении иномарок в Приангарье

В Усольском районе Иркутской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла во вторник, 25 февраля, на 1836-м км трассы Р-255 «Сибирь» около деревни Старый Китой. По предварительным данным, водитель Mazda Demio не убедился в безопасности обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Bluebird, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mazda и его пассажирка получили различные травмы. Они были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось. Жительница Усолья-Сибирского, управлявшая второй иномаркой, была госпитализирована.

25 февраля была представлена статистика с численностью ДТП в России. Наименьшее число дорожно-транспортных происшествий в 2019 году произошло в Чеченской Республике и в Чукотском автономном округе. Самое большое же количество ДТП в 2019 году было зафиксировано в Тыве — 858 на 100 тыс. автомобилей. Это в 1,7 раза больше уровня Ярославской области, которая занимает предпоследнее место с результатом в 504 аварии