Дорога на Териберку стала местом съемок индийского кино

В Мурманской области у населенного пункта Териберка рядом с озером Лапоть снимали кино. Творческая группа прибыла из Санкт-Петербурга. Заказчиком работ является кинокомпания из Индии.

Как пишет ИА «Би-порт», фильм под названием Udham Singh будет рассказывать историю жителя Индии, который решил отомстить английским солдатам за убийства. Ленту снимут в европейском формате, без песен и плясок.

В Мурманской области был отснят момент перехода героя через российскую границу. По сюжету на помощь главному герою приходят местные жители, и, благодаря их заботе, он может продолжать свой путь к цели.

Съемочный процесс в Заполярье завершен, далее группа будет работать в Петербурге.