Саратовских женщин в декрете переобучают на дизайнеров и парикмахеров

В Саратовской области успешно реализуется программа по профессиональному и дополнительному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. О ее предварительных результатах рассказала первый замминистра занятости, труда и миграции региона Наталья Жуковская.

Так, по ее словам, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», в 2019 году на переобучение направили 611 женщин-декретниц. Они приобрели навыки пользователя ПК, парикмахера, цветовода, дизайнера интерьера, специалиста по управлению персоналом.

В рамках нацпроекта «Демография» также планируется переобучать и матерей детей дошкольного возраста. В 2020 году на это выделят 32,6 млн рублей. Жуковская отметила: цель проекта — не просто помочь женщинам «получить корочки», а найти реальную работу. Власти будут следить за ситуацией и оказывать содействие в трудоустройстве. Необходимо, чтобы приступивших к работе после обучения было не менее 70%.

Агентство напоминает, что в период с 2020 по 2024 год такое обучение можно будет пройти только один раз. Средняя продолжительность курса — 3 месяца. Женщинам положена стипендия в размере 12 130 рублей.

16 октября в Саратовской области открыли первый детский сад, построенный в рамках нацпроекта. В ближайшие пять лет в области построят еще 24 дошкольных образовательных учреждения по федеральному проекту.