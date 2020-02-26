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Умер глава департамента финансового планирования Минобороны Максим Лоскутов

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Фото: cska.ru
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Директор департамента финансового планирования Министерства обороны России Максим Лоскутов скоропостижно скончался в Москве во вторник, 25 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По информации, опубликованной на сайте Минобороны, Лоскутов работал в министерстве с 2013 года. До этого он трудился работал в МЧС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями.

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