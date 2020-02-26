Волонтеры подключились к поискам пропавших в Коми охотников

В Коми в Усть-Вымском районе четвертый день продолжаются поиски двух охотников, которые пропали в районе реки Вычегды. К операции подключились волонтеры из числа местных жителей.

В основном поиски ведутся в месте, где затонул мотобуксировщик. В работе задействованы три единицы техники.

Как пишет ИА «Комиинформ», мужчины 43 и 26 лет пропали 22 февраля. В тот же день они уехали в деревню Арабач за алкоголем. После этого перестали выходить на связь.

Позже их мотобуксировщик с санями нашли в полынье реки Вычегды. Спасатели не исключают, что мужчины утонули.