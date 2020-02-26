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Имущество крупного производителя продуктов из ягод в Карелии арестовано

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Апелляционный суд Петербурга принял решение об аресте имущества предприятия ООО «Русбиоальянс», которое занимается в Карелии производством продуктов из замороженных ягод и овощей. Причиной стал конфликт бывшего собственника и нынешних владельцев.

Как пишет ИА «Карелinform», разногласия возникли у инвестора в лице компании А1 и экс-совладельца предприятий из-за доли в 49%. После этого было возбуждено уголовное дело, а имущество арестовано. Компании А1 запретили производить какие-либо действия с долей ООО «Русбиоальянс».

Агентство отмечает, что этот иск — один из самых крупных за 2019 год. Индивидуальный предприниматель требовал от предприятия 144 млн рублей.

В «Русбиоальянс» входят три предприятия в Карелии. Головная компания ООО находится на Кипре. Ее активы оцениваются в 887 млн рублей.

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