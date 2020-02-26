Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2, летевший рейсом Усть-Каменогорск – Аксаут, совершил вынужденную посадку около аэропорта Усть-Каменогорска, жертв нет. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Орлан 2000» выполняло полет по санитарному заданию Усть-Каменогорск – Аксуат. В 12:50 (9:50 мск) экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорска», — говорится в сообщении.

27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился при вылете из Алма-Аты в Нурсултан. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 67.

Деятельность перевозчика и полеты на Fokker-100 в Казахстане приостановлены.