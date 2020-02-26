Дело возбудили против растившей в грязи сына женщины в Башкирии

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Башкирии, которая растила своего сына в антисанитарных условиях. Оно расследуется по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на местное отделение полиции, у 28-летней женщины двое детей. Старшему сыну 12 лет, он посещает школу и характеризуется педагогами положительно. Однако другая ситуация со вторым ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья.

Когда работникам по делам несовершеннолетних удалось проникнуть в квартиру мальчика, они увидели, что там антисанитарные условия: грязь, неубранный собачий туалет, нет продуктов, одежды и обуви. За долги в квартире отключены электричество и газ.

В результате медицинского обследования выяснилось, что мальчик запущен, у него нет элементарных навыков, задержка умственного и психического развития, недобор веса.

Мальчика направили в санаторий, помогли с устройством в детский сад. Женщину предупредили о необходимости поменять поведение и отношение к ребенку, однако она соответствующих выводов не сделала. В итоги ребенка изъяли из семьи и поместили в приют. Женщина пока не лишена родительских прав, но ей грозит срок до трех лет лишения свободы.

21 февраля сообщалось, что в Омске вынесено решение в отношении родителей мальчика, которого ставили коленями на гречку в качестве наказания. Мать мальчика приговорена к 1,5 года колонии общего режима, ее сожитель — к 4,5 года.