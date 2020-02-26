В Совфеде назвали цинизмом санкции США против 13 организаций и лиц

Санкции США в отношении 13 организаций и физических лиц, в том числе российских, являются абсолютным цинизмом. Об этом в среду, 26 февраля, написал член Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook.

«Абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае «наказывает» государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе», — отметил Косачев.

Он напомнил, что ограничительные меры направлены на лиц, которые обвиняются в нарушении американского акта о нераспространении ядерного вооружения в Иране, КНДР и Сирии, что фактически означает приоритет национального права над международным.

США объявили о расширении санкций в отношении 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции 25 февраля. Ограничения вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы. Так, в списке оказалось пять китайских компаний и одна турецкая фирма. Также под санкции попал гражданин Китая Ло Динвэнь.

Какие российские компании или лица попали под действие санкций, не уточняется.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.