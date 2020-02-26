Прямой эфир

В Совфеде назвали цинизмом санкции США против 13 организаций и лиц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции США в отношении 13 организаций и физических лиц, в том числе российских, являются абсолютным цинизмом. Об этом в среду, 26 февраля, написал член Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook.

Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки
Аятолла Хаменеи не позволит консерваторам похоронить СВПД

«Абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае «наказывает» государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе», — отметил Косачев.

Он напомнил, что ограничительные меры направлены на лиц, которые обвиняются в нарушении американского акта о нераспространении ядерного вооружения в Иране, КНДР и Сирии, что фактически означает приоритет национального права над международным.

США объявили о расширении санкций в отношении 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции 25 февраля. Ограничения вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы. Так, в списке оказалось пять китайских компаний и одна турецкая фирма. Также под санкции попал гражданин Китая Ло Динвэнь.

Какие российские компании или лица попали под действие санкций, не уточняется.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев объяснил «антироссийские» ядерные учения США
В Москве осудили отработку США ядерного удара по России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020