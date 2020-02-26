Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Размер компенсации Минску за «грязную» нефть из России может составить более $61 млн. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский концерн «Белнефтехим».

«Мы по протоколу имеем 563 тыс. т «грязной» нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн», — заявили в концерне.

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». О сумме компенсации тогда не сообщалось.

Во вторник стало известно о снижении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе».

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.