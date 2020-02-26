В Москве будет облачно 26 февраля

Облачная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Москве в среду, температура составит от +1 до +3 градусов, сообщила 26 февраля «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта, который приближается с запада. В Москве будет облачно, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Но осадков ожидаем не много, не более 3 мм», — сказала она.

Температура воздуха, по словам Волосюк, не поднимется выше 3 градусов.

«Ветер будет дуть с юга, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и понизится до 731 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже привычных для Москвы значений», — добавила синоптик.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений.