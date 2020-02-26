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Первый мобильный томский «Кванториум» запустят в августе 2020 года

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Фото: пресс-служба «Кванториума»
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В августе 2020 года в Томской области появится первый мобильный технопарк «Кванториум». Его проект уже подготовлен. Он будет представлять собой фургон, внутри которого оборудована учебная лаборатория с лазерными и фрезерными станками и 3D-принтерами. Работать в «Кванториуме» планируют сотрудники детского парка, в том числе выпускники ТГУ и других университетов.

Как рассказал РИА Томск замдиректора по проектной деятельности и внешним связям томского «Кванториума» Иван Медведев, до 2024 года в регионе в рамках нацпроекта «Образование» должны появиться три таких мобильных комплекса.

Мобильный технопарк будет работать в шести муниципалитетах: Томском, Первомайском, Кожевниковском, Зырянском, Бакчарском и Колпашевском районах. Образовательные программы должны соответствовать направлениям обучения в ТГУ. Речь идет об изучении космоса и роботостроении.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Томске в 2017 году. Его воспитанники обучаются современным технологиям, разрабатывают инженерные изделия.

Самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум» открылся в Амурской области. Его создали на базе «КамАЗа».

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