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Врачи назвали подходящие начинки для блинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Блины, которые принято есть на Масленицу в России, — достаточно жирный и калорийный продукт, поэтому наиболее подходящей начинкой для них может быть нежирная красная рыба или ягоды, рассказали в среду, 26 февраля, «РИА Новости» врачи.

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«Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса», — приводит агентство слова профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова.

По мнению доцента кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елены Чедии, подходящей начинкой для блинов являются ягоды, а часто употребляемое в качестве начинки масло — не лучший вариант, так как он сильно повышает калорийность.

При этом Чедия заметила, что, несмотря на то что блины являются калорийным продуктом, их нельзя назвать полезными или вредными, так как в них есть и достоинства, и недостатки.

«Самое главное — во всем знать меру», — заключила она.

Днем ранее врач-эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра», кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала, кому опасно есть блины, а кому следует относиться к этому блюду с осторожностью. По ее словам, не рекомендуется употреблять блины в пищу тем, кто страдает хроническими патологиями ЖКТ, людям с камнями в желчном пузыре, а также тем, кто недавно перенес операцию.

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