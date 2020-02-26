Россиянин установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию
Россиянин установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию. Алексей Молчанов преодолел 180 м на одном дыхании за 2 минуты 40 секунд. Таким образом, спортсмен на 5 м превзошел результат прошлого рекордсмена — французского фридайвера.
Россиянин установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию. Алексей Молчанов преодолел 180 м на одном дыхании за 2 минуты 40 секунд. Таким образом, спортсмен на 5 м превзошел результат прошлого рекордсмена — французского фридайвера.