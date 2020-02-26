Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности жителя Москвы, который разъезжал по столице на самодельном «бэтмобиле».

В отношении 32-летнего мужчины возбудили дело по двум статьям КоАП. Автомобиль изъяли и переместили на специализированную стоянку. Известно, что машину собрали в частной мастерской и она не была зарегистрирована.