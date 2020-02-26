В Берлине вручили юбилейные медали к 75-летию Победы

В Берлине ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали к 75-летию Победы. Торжественная церемония состоялась в российском посольстве и была приурочена ко Дню защитника Отечества.

Перед началом церемонии и приемом в посольстве ветераны возложили цветы к воинскому мемориалу в Тиргартене.

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