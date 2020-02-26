Известный коллекционер Валентин Носкин умер в Петербурге

Известный коллекционер, автор проекта «Открытый музей» Валентин Носкин скончался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник, 25 февраля. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на знакомого мужчины Илью Вереска.

По его словам, Носкин болел не менее полугода, но, несмотря на это, до самого конца оставался энергичным. Вереск также назвал смерть коллекционера большой скорбью и утратой для Петербурга.

«Добрый, открытый и щедрый человек. Всеобщий друг и учитель. Его дом-музей был всегда открыт нараспашку», — цитирует друга погибшего телеканал.

Валентин Носкин коллекционировал произведения изобразительного искусства начала XXI века совместно со своим братом Леонидом Носкиным. Работы хранились в доме братьев на Каменноостровском проспекте в Северной столице. Братья периодически организовывали выставки картин из своей коллекции.