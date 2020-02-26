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В Совфеде предложили штрафовать за купание и игры в мяч в неположенном месте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Совете Федерации предложили ввести штрафы за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведенных для этого местах, а также за прыжки в воду с причалов и «подачу криков ложной тревоги».

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Соответствующую статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» предложено внести в новую редакцию КоАП.

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тыс. рублей, инициатива будет направлена в Минюст, передает «РИА Новости».

Среди прочего также предлагается запретить купаться в незнакомых необорудованных местах, заплывать за буйки, подплывать к лодкам и судам, купаться пьяным, приходить на пляж с собаками и другими животными, не предназначенными для этого. Ответственность будет распространяться на граждан, собственников и арендаторов пляжей.

За такие правонарушения предлагается выписывать предупреждения или накладывать административный штраф на граждан в размере от 500 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в феврале Совет Федерации предложил внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за парковку на газонах и выброс мусора в неположенных местах.

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