Юрий Башмет рассказал о своих украшениях

Альтист и виолончелист Юрий Башмет рассказал в интервью «Известиям» о том, почему всегда носит свои аксессуары — кулон и перстни.

По его словам, кольца стали его привычкой. Музыкант надел их на правую руку, когда ему не хватало веса для игры, таким образом он его добирал.

«Но один раз они у меня куда-то укатились, я не смог их найти перед выступлением, пришлось играть без них. Потом мне даже сказали, что звук стал более полетным», — рассказал музыкант.

Кулон на Башмета надел грузинский католик-патриарх Илия в Тбилиси. Священник освятил его, повесил музыканту на шею и попросил не снимать. Альтист отметил, что выполнил просьбу патриарха и снимает аксессуар только перед сном.

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«Я добирал вес кольцами»