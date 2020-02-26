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Юрий Башмет рассказал о своих украшениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Альтист и виолончелист Юрий Башмет рассказал в интервью «Известиям» о том, почему всегда носит свои аксессуары — кулон и перстни.

По его словам, кольца стали его привычкой. Музыкант надел их на правую руку, когда ему не хватало веса для игры, таким образом он его добирал.

«Но один раз они у меня куда-то укатились, я не смог их найти перед выступлением, пришлось играть без них. Потом мне даже сказали, что звук стал более полетным», — рассказал музыкант.

Кулон на Башмета надел грузинский католик-патриарх Илия в Тбилиси. Священник освятил его, повесил музыканту на шею и попросил не снимать. Альтист отметил, что выполнил просьбу патриарха и снимает аксессуар только перед сном.

Подробнее читайте в интервью «Известиям»:

«Я добирал вес кольцами»

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