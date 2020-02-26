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СМИ узнали об отсутствии гарантий выдачи визы США дипломату МИД РФ Воронцову

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Фото: Depositphotos
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Представитель США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана американская виза российскому дипломату Константину Воронцову для участия в работе Комиссии ООН по разоружению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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Собеседник агентства добавил, что США фактически не гарантируют выдачу визы. Вашингтон в феврале также не выдал визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову. 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен случаями невыдачи американских виз российским дипломатам. Это «мешает работе ООН, и это является большой проблемой», отметил он.

21 февраля в визе отказали еще одному российскому дипломату для прибытия на совещание Организации Объединенных Наций (ООН). Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что такие действия наносят серьезный ущерб репутации США.

В последние годы случаи невыдачи американских виз дипломатам из других стран встречаются всё чаще. В сентябре США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о злоупотреблении США привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН. Штаты, на территории которых располагается штаб-квартира ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран — членов организации, напоминали в Москве.

5 февраля Гутерриш призвал Соединенные Штаты нормализовать ситуацию с выдачей виз дипломатам.

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