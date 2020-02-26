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В Кении запретили коммерческий убой ослов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Министр сельского хозяйства Кении Питер Мунью заявил, что бойням в стране будет запрещено забивать ослов с марта 2020 года, сообщает Би-би-си.

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По мнению министра, решение узаконить торговлю мясом и шкурами ослов в 2012 году было ошибкой, поскольку привело к падению популяции животных.

«Преимущества, которые приносит работа, выполняемая ослами, намного больше, чем любая выгода, которую вы можете получить, зарезав осла и съев мясо», — добавил он.

В понедельник, 24 февраля, у здания министерства сельского хозяйства в Найроби прошли протестные акции, требующие отменить убой ослов. Среди лозунгов был и такой: «Когда ослов крадут или убивают, женщин превращают в ослов». Дело в том, что многие сельские жители Кении используют ослов для перевозки воды и дров. Таким образом, снижение популяции животных может привести к увеличению нагрузки на женщин, которые выполняют эту работу.

Позже министр сельского хозяйства сообщил журналистам, что скотобойням, имеющим лицензию на забой ослов, предоставляется месяц, чтобы перейти на убой других животных, иначе они будут закрыты.

Разрешение на торговлю мясом и шкурами ослов в 2012 году было принято в связи с растущим спросом в Китае. Там шкуры животных используются в пищевой промышленности и медицине. Из них получают коричневый желатин, который служит компонентом во многих продуктах питания и традиционных лекарствах.

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