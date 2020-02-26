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Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции определились после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над омским «Авангардом». Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 25 февраля.

«Авангард» и «Автомобилист» встретились в подмосковной Балашихе, матч завершился со счетом 4:2. После этой победы «Автомобилист» обеспечил себе четвертое место в таблице Восточной конференции, «Авангард» остался на третьей строчке.

Сетка первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке выглядит так: «Ак Барс» (Казань, 1-е место в таблице) – «Нефтехимик» (Нижнекамск, 8-е); «Барыс» (Нур-Султан, 2-е) – «Металлург» (Магнитогорск, 7-е); «Авангард» (Омск, 3-е) – «Салават Юлаев» (Уфа, 6-е); «Автомобилист» (Екатеринбург, 4-е) – «Сибирь» (Новосибирск, 5-е).

Плей-офф стартует 1 марта.

14 февраля сообщалось, что новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно был избран двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов.

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