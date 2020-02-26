Мужчину арестовали в США при попытке взорвать машину у Пентагона

Мужчина из американского штата Арканзас был арестован при попытке подорвать автомобиль у здания Пентагона. Об этом сообщил минюст США.

Подозреваемый 19-летний Мэтью Ричардсон был задержан в понедельник, 24 февраля, на парковке американского министерства обороны. По информации правоохранителей, молодой человек стоял рядом с машиной и пытался поджечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак.

Ситуацию заметил офицер, который подошел к Ричардсону. По предварительным данным, мужчина сказал ему, что собирается взорвать данный автомобиль. Затем подозреваемый хотел скрыться, но его удалось задержать. Также отмечается, что Ричардсон пытался взорвать автомобиль военнослужащего, который с задержанным не знаком.

Ранее во Франции полицейским удалось предотвратить теракт, который должен был походить на нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.