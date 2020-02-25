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СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

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Фото: TASS/Zuma
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Второй за сутки взрыв прогремел в сирийской столице Дамаске. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство SANA.

Как сказано в сообщении, в результате пострадал один человек. Бомба взорвалась в гражданском автомобиле в туннеле Омейядов столицы Сирии. О состоянии пострадавшего информации не приводится.

Ранее во вторник рядом со стадионом «Тишрин» взорвался заминированный автомобиль. Погиб один человек, один пострадавший был госпитализирован.

16 февраля шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд в сирийской провинции Ракка.

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