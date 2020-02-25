Тридцатилетняя волна: чем запомнится эпоха Мубарака

Волевой политик, посредник между Израилем и Палестиной и поклонник Большого театра. Экс-президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 по 2011 год — дольше, чем любой из лидеров в новейшей истории арабской республики, скончался 25 февраля на 92-м году жизни . За период его нахождения у власти страна стала одним из крупнейших получателей американской помощи на Ближнем Востоке, при этом сумев сохранить теплые отношения и с арабским миром, и с СССР, а позднее и с Россией . О том, чем запомнились 30 лет правления Мубарака, — в материале «Известий».

Наш человек в Каире

Хосни Мубарак родился в 1928 году в деревне Кафр-эль-Мусайлах в дельте Нила. В 1949-м он окончил с отличием военную академию в Каире, за плечами у него была и академия военно-воздушных сил Египта. В 1959-1960 годах 30-летний Хосни Мубарак был направлен на стажировку в летное училище в город Токмак Киргизской ССР. В 1964–1965 годах он проходил обучение в Москве во Фрунзенском военном авиационном училище — осваивал управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16. Русский язык будущий президент выучил на разговорном уровне — во время встреч с советскими и российскими делегациями он старался общаться на русском.

В качестве пилота египетских ВВС принимал участие в Суэцкой войне, гражданской войне в Йемене, в арабо-израильской войне 1973 года, в войне Судного дня. В 1969 году назначен главнокомандующим ВВС арабской республики и замминистра обороны, в 1973-м Мубараку присвоено звание главного маршала авиации. Через два года назначен на должность вице-президента страны, в 1980 году ему передан контроль над полицией и спецслужбами Египта.

Тридцатилетняя волна Анвар Садат (справа) и Хосни Мубарак на военном параде в день убийства президента Садата. Октябрь 1981 Фото: Global Look Press

6 октября 1981 года во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны 1973 года президентскую трибуну расстреляли исламские фундаменталисты. От полученных ран президент Анвар Садат скончался на месте. Стоявший от него по правую руку Хосни Мубарак был ранен в локоть. Через неделю он взял на себя полномочия главы государства, ввел чрезвычайное положение и усилил гонения на исламских фундаменталистов.

Таким образом, во главе Египта в четвертый раз после свержения монархии стал военный: предшественники Мубарака — Мохаммед Нагиб, Гамаль Абдель Насер и Анвар Садат — все также бывшие офицеры. Примечательно, что нынешний президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси также человек армии.

К слову, сам Мубарак за 30 лет своего нахождения у власти пережил шесть покушений.

«Вспоминал Большой театр»

Благодаря взвешенной политике и умеренным реформам, а также ставке на иностранный туризм за 30 лет правления Мубарака ВВП страны увеличился с $22,2 млрд в 1981 году до $236 млрд в 2011-м, то есть более чем в 10 раз.

— Хосни Мубарак был волевым политиком, где надо мог применить силовое давление, но при нем не было того масштаба политических репрессий, что при его предшественниках, — пояснила «Известиям» советник директора РИСИ Елена Супонина.

Эксперт отметила, что лично беседовала с экс-президентом и тот очень тепло отзывался о годах, проведенных в СССР.

— Мы с ним довольно долго говорили, он вспоминал многие русские слова, походы в ГУМ, Большой театр. При Хосни Мубараке отношения между Египтом и СССР, а затем и Россией развивались очень хорош о, правда, была пауза сразу после развала Союза, но не по вине Египта, а из-за отсутствия внятной российской политики на Ближнем Востоке в то время, — напомнила востоковед. — Но затем отношения стали быстро восстанавливаться, в сфере экономики было некоторое отставание, а вот по политическим аспектам было практически полное взаимопонимание.

Тридцатилетняя волна Президенты Египта и России Хосни Мубарак и Владимир Путин (слева направо на втором плане) во время встречи в Кремле, 2006 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Именно при Мубараке Египет и Россия начали развивать совместные проекты в атомной энергетике. Они не вылились в практическую плоскость, но заложили основу для возведения с 2015 года первой египетской АЭС «Эд-Дабаа».

Бывший глава МИД Евгений Примаков в своей книге «Встречи на перекрестках» позднее вспоминал, что у него с лидером Египта установились «откровенные и доверительные отношения», он также неоднократно встречался с Мубараком и высоко ценил его взвешенные позиции по палестинской проблематике и подходы к борьбе с международным терроризмом.

Друг для всех

Во внешней политике Хосни Мубарак зарекомендовал себя как продолжатель линии своего предшественника Анвара Садата, начавшего нормализацию отношений с Израилем и США . В 1978 году Садат подписал Кэмп-Дэвидские соглашения по урегулированию отношений с Израилем, а в 1979 году Египет стал первой арабской страной, признавшей еврейское государство. За это арабские страны исключили Каир из Лиги арабских государств (ЛАГ) и переместили штаб-квартиру в Тунис. В 1989 году Мубарак добился примирения с ЛАГ, и в 1991 году организация вернулась в столицу Египта.

При нем Каир поддерживал добрососедские отношения с Израилем и выступал посредником в мирных переговорах между еврейским государством и палестинцами . Однако сами израильтяне характеризовали эпоху Мубарака как «холодный мир». В 2000 году президент провел саммит в Шарм-эш-Шейхе, куда пригласил американского, израильского и палестинского лидеров для выработки мирного плана. Позднее Хосни Мубарак выступал в качестве посредника на переговорах между ХАМАС и Израилем в 2008 году , однако ни одна из сторон в итоге перемирия не придерживалась.

Тридцатилетняя волна Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин (крайний слева), президент Египта Хосни Мубарак (по центру) и председатель Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат (второй справа), 1994 год Фото: Getty Images/Frederic Neema/Sygma

Мубарак продолжил начатый ещё при Садате курс на сближение с Вашингтоном . За время правления четвертого президента Каир стал крупнейшим получателем американской финансовой помощи на Ближнем Востоке после Израиля — $1,5 млрд в год (в 2019 году эти цифры по-прежнему были актуальны). Связано это прежде всего со стратегической ролью Суэцкого канала — основного пути для нефтяных танкеров, идущих из стран Залива в США. А также с тем, что Египет —самая густонаселенная страна арабского мира. Здесь проживает свыше 80 млн человек.

После свержения

Арабская весна, начавшаяся в 2010 году с самосожжения тунисского торговца фруктами и приведшая к отставке президента Туниса Бен Али, к февралю 2011-го дошла и до Египта. В стране, главным образом на онлайн-площадках в Facebook и Twitter появилось «Движение 6 апреля», насчитывающее до 70 тыс. участников. Оно возмущалось безработицей, отсутствием перспектив для карьерного роста, массовой коррупцией среди чиновников и кумовством.

Тридцатилетняя волна Хосни Мубарак Фото: Global Look Press/bw2

После 18 дней массовых демонстраций на каирской площади Тахрир Хосни Мубарак подал в отставку. Сразу после этого экс-президент был взят под стражу . В 2012 году суд приговорил бывшего лидера к пожизненному заключению — ему ставились в вину коррупция, взяточничество, незаконная продажа газа Израилю, а также убийство 239 демонстрантов во время волнений на Тахрире. Мубарак не согласился с обвинениями и подал апелляцию, в 2017 году суд оправдал его по всем пунктам и отпустил на свободу. За время суда экс-президент пережил два сердечных приступа, у него диагностировали рак желудка.

Отношение к новому руководству страной у Мубарака было положительным. В 2014 году в интервью кувейтскому журналисту Фаджеру аль-Саиду Мубарак выразил поддержку Абдель Фаттаху ас-Сиси, заявив, что поддерживает выбор народа.

И сейчас даже жители Каира, которые девять лет назад желали повесить Мубарака, скорбят. В египетских соцсетях появились посты, в которых граждане страны выражают соболезнования семье экс-президента.