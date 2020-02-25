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Эксперты оценили решение отменить банкам комиссию на переводы физлиц в СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отмена комиссии за переводы в системе быстрых платежей (СБП) к существенной экономии для граждан не приведет. Об этом рассказал «Известиям» директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов во вторник, 25 февраля.

Ранее в тот же день стало известно, что Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в СБП до 30 июня 2022 года. Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

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«Если ЦБ не берет плату за операцию ни с банка-отправителя, ни с банка-получателя, то и гражданин не должен ничего платить. В теории. Однако если коммерческий банк начнет взимать плату за перевод в рамках СБП — это будет означать, что финансовая организация пытается заработать на инструменте, за который она сама не платит», — сказал Мясоедов.

Когда СБП только появилась, в зависимости от суммы перевода взималась плата от 0,5 до 3 рублей за перевод, что давало Центробанку от 18 до 30 млн ежегодной прибыли, напомнил эксперт.

В свою очередь, главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин заявил, что рано или поздно за систему быстрых платежей ЦБ РФ начнет взимать с банков комиссию, которую перевыставят пользователям.

«И тут банкам придется конкурировать за счета клиентов. Сильного демпинга не будет, но крупные банки смогут предлагать более выгодные условия, так как основной фокус будет смещаться на комплексное обслуживание клиентов, когда доходы от одних сервисов могут компенсировать убытки по другим», — заключил Шеин.

Ранее, 13 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте.

В августе стало известно, что переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей. С 28 января 2019 года в СБП россияне совершили 1,74 млн операций. Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей.

Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне переводят друг другу деньги по номеру телефона.

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