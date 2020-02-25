Тащивших по асфальту пациента фельдшеров накажут

Фельдшеров скорой помощи, тащивших пациента до машины по асфальту, ждет наказание. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в минздраве Пермского края.

В ведомстве изучают видеоролик, опубликованный в Сети, на котором медики волокут мужчину по дороге. Отвечая очевидцам, почему они не используют носилки, врачи объясняют, что они «для больных, а он грязный», пишет «Газета.ру».

В минздраве Пермского края пообещали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Алкогольное опьянение не может быть поводом для отказа в медпомощи.

«От человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний, например сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Ранее в феврале минздрав Пермского края начал служебную проверку после публикаций интернет-СМИ об отказе в медобслуживании пациенту с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).