Прямой эфир

Тащивших по асфальту пациента фельдшеров накажут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фельдшеров скорой помощи, тащивших пациента до машины по асфальту, ждет наказание. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в минздраве Пермского края.

В ведомстве изучают видеоролик, опубликованный в Сети, на котором медики волокут мужчину по дороге. Отвечая очевидцам, почему они не используют носилки, врачи объясняют, что они «для больных, а он грязный», пишет «Газета.ру».

В минздраве Пермского края пообещали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Алкогольное опьянение не может быть поводом для отказа в медпомощи.

«От человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний, например сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Ранее в феврале минздрав Пермского края начал служебную проверку после публикаций интернет-СМИ об отказе в медобслуживании пациенту с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пермском крае проверят сообщения о ненадлежащем поведении фельдшеров
В Перми началась проверка по неоказанию помощи пациенту с ВИЧ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020