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Россиянин установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию

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Фото: commons.wikimedia.org
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Чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов и председатель Совета ассоциации «Федерация Фридайвинга» Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания, проплыв подо льдом 180 м на одном дыхании за 2 минуты 40 секунд.

Рекорд посвящен выходу фильма о его матери, женщине-фридайвере Наталье Молчановой «Один вдох». Об этом сообщили во вторник, 25 февраля, в пресс-службе фильма.

Молчанов проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера в моноласте, побив прошлый рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который в 2017 году преодолел отметку в 175 м.

«Подо льдом я не так много нырял. Тренировался зимой, несколько раз сюда приезжали, практиковались», — заявил спортсмен телеканалу «МИР 24».

Подледное плавание является одной из самых сложных дисциплин дайвинга, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что четырехногий экзоскелет попал в Книгу рекордов Гиннесса. Prosthesis стал самым большим подобным устройством в мире. Высота гиганта — 3,96 м, длина — 5,1 м.

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