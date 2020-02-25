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Против продюсера телеканала «1+1» возбудили дело из-за слов о госязыке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В отношении продюсера украинского телеканала «1+1» Елены Еремеевой возбуждено уголовное дело в связи с ее высказываниями о государственном языке. Об этом 25 февраля на своей странице в Facebook сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Уголовное производство против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования», — написал он.

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К сообщению прилагается копия ответа на его обращение в полицию. В документе говорится, что 10 февраля в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») были внесены сведения, содержавшиеся в обращении.

В случае, если вина продюсера будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права работы на определенных должностях, пишет «Газета.ру».

4 февраля продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алена Еремеева в ходе презентации планов канала на осень рассказала, что все мелодрамы для осеннего сезона были сняты на русском языке, так как сериалы в этом жанре на украинском языке «смотрятся хуже», чем комедии. Также она сказала, что артистам тяжело работать на украинском языке.

7 февраля Арьев вместе с рядом депутатов от фракции «Европейская солидарность» направил обращение в полицию, в котором попросил провести проверку высказываний Еремеевой о украинском языке и открыть уголовное производство.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование украинского языка органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания.

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