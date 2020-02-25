Один человек погиб в результате взрыва заминированной машины в Дамаске

В сирийском городе Дамаске в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один человек. Об этом сообщило во вторник, 25 февраля, сирийское новостное агентство SANA.

По данным агентства, террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль у стадиона Тишрин. Находившийся рядом гражданин получил осколочное ранение.

Полицейские оцепили место происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

16 февраля шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд в провинции Ракка на северо-востоке Сирии.