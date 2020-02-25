Прямой эфир

Один человек погиб в результате взрыва заминированной машины в Дамаске

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сирийском городе Дамаске в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один человек. Об этом сообщило во вторник, 25 февраля, сирийское новостное агентство SANA.

По данным агентства, террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль у стадиона Тишрин. Находившийся рядом гражданин получил осколочное ранение.

Полицейские оцепили место происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

16 февраля шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд в провинции Ракка на северо-востоке Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв произошел в Дамаске
Взрыв произошел в столице Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020