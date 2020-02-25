Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов.

По его словам, речь идет о сумме по аналогии с контрагентами в Польше, Венгрии, Словакии и Чехии. «Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — цитирует топ-менеджера «БелТА».

Компенсационные выплаты в итоге будут выплачены Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, пишет «Газета.ру». Общая сумма компенсаций не приводится.

Ранее во вторник стало известно о снижении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе».

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.