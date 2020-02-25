Прямой эфир

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов.

Союзный разговор: Москве и Минску осталось решить топливный вопрос
Урегулирование спорных тем будет передано на уровень глав государств

По его словам, речь идет о сумме по аналогии с контрагентами в Польше, Венгрии, Словакии и Чехии. «Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — цитирует топ-менеджера «БелТА».

Компенсационные выплаты в итоге будут выплачены Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, пишет «Газета.ру». Общая сумма компенсаций не приводится.

Ранее во вторник стало известно о снижении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе».

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следствие раскрыло схему загрязнения нефти в «Дружбе»
Арестованы четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020