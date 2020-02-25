В Египте объявлен трехдневный траур в связи с кончиной экс-президента

Власти Египта объявили трехдневный траур со среды, 26 февраля, с связи с кончиной экс-президента Хосни Мубарака, сообщил 25 февраля портал Al Youm As Sabi.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что Хосни Мубарак скончался на 92-м году жизни в военном госпитале Аль-Галаа в Каире. Политик умер в отделении интенсивной терапии, незадолго до этого он перенес операцию по удалению опухоли в желудке.

Мубарак находился у власти в Египте с 1981 по 2011 год. В конце его правления в стране начались массовые манифестации против 30-летнего руководства президента, после чего он подал в отставку. Эти манифестации стали началом революции в стране, которая продолжалась до 2013 года. В Египте власть перешла к Высшему совету Вооруженных сил, а затем на выборах в 2012 году победу одержал кандидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси.

В дальнейшем Мубарак вместе со своей семьей находился под домашним арестом, а позже был взят под стражу и был приговорен к тюремному заключению из-за обвинений в коррупции и причастности к гибели демонстрантов революции в 2011 году.

В 2017 году кассационный суд Египта снял с бывшего президента все обвинения и в отношении Мубарака прекратили уголовные преследования. В тот же год экс-лидер Египта вернулся домой после шести лет тюремного заключения.