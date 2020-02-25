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В Японии за день зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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В Японии за один день было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, который распространяется по всему миру с декабря прошлого года. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает издание Jiji.

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Случаи заражения зарегистрированы сразу в нескольких префектурах Японии, включая Нагано, Кумамото и самую северную префектуру страны Хоккайдо, а также соседнюю с Токио префектуру Тиба и города Нагоя и Фукуока.

Среди заболевших — мужчины и женщины от 20 до 70 лет.

Общее число заразившихся на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет более 80 тыс. Количество летальных исходов — более 2700.

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