Жителя Петербурга осудили за отравление несовершеннолетней метадоном

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, который продал наркотики несовершеннолетней. Подсудимого приговорили к условному сроку.

По данным правоохранительных органов, в августе 2018 года мужчина уговаривал девочку приобрести метадон. В беседе с несовершеннолетней подсудимый восхвалял ощущения от наркотика. В итоге девочка употребила наркотик. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с острым отравлением, сообщает телеканал «78».

В ходе следствия подсудимый не признал себя виновным. Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В конце января сообщалось о госпитализации в Санкт-Петербурге годовалого ребенка, который съел дома вещество растительного происхождения — предположительно гашиш.