Прохожие в Москве отобрали у мужчины часы за полмиллиона рублей и iPhone

В центре Москвы прохожие сняли с мужчины часы стоимостью 500 тыс. рублей и украли смартфон. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около восьми утра 22 февраля на Мясницкой улице. 39-летний Александр Г. стоял рядом с баром, когда к нему подошли трое мужчин, сообщает сайт kp.ru.

По данным источника, они были настроены агрессивно, стали кричать на мужчину и толкать его. Однако незнакомцы не стали продолжать ссору, внезапно сели в автомобиль Nissan Teana и уехали. Только через несколько минут потерпевший понял, что у него исчезли часы.

«Опомнившись, Александр обнаружил, что с его руки пропали дорогостоящие часы фирмы Montblanc стоимостью 500 тыс. рублей, а также мобильный телефон iPhone XS, стоимостью 100 тыс. рублей», — рассказал собеседник журналистов.

Полиция проводит проверку и разыскивает нападавших, уточняет НСН.

19 февраля сообщалось, что группа хулиганов напала на мужчину около стены Цоя на Арбате в столице. Потерпевший рассказал, что неизвестные избили его, а также отобрали мобильный телефон и деньги.