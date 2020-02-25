Бывший директор Nielsen Стив Хэскер возглавит Thomson Reuters

Медиахолдинг Thomson Reuters назначил новым исполнительным директором Стива Хэскера, ранее руководившего исследовательской службой Nielsen. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила американская телекомпания CNBC.

Топ-менеджер приступит к исполнению обязанностей 15 марта. Он сменит Джима Смита и войдет в совет директоров компании. Как признался Хэскер, он уважает Thomson Reuters «на протяжении долгого времени».

Смит остается в компании до конца 2020 года и станет руководить фондом Thomson Reuters.

В марте 2019 года совет директоров холдинга Alphabet, владеющего Google, согласился выплатить бывшему топ-менеджеру компании Амиту Сингхалу $45 млн после увольнения в 2016 году. Он был вынужден покинуть компанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах.