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Бывший директор Nielsen Стив Хэскер возглавит Thomson Reuters

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Фото: REUTERS/Mark Blinch
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Медиахолдинг Thomson Reuters назначил новым исполнительным директором Стива Хэскера, ранее руководившего исследовательской службой Nielsen. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила американская телекомпания CNBC.

Топ-менеджер приступит к исполнению обязанностей 15 марта. Он сменит Джима Смита и войдет в совет директоров компании. Как признался Хэскер, он уважает Thomson Reuters «на протяжении долгого времени».

Смит остается в компании до конца 2020 года и станет руководить фондом Thomson Reuters.

В марте 2019 года совет директоров холдинга Alphabet, владеющего Google, согласился выплатить бывшему топ-менеджеру компании Амиту Сингхалу $45 млн после увольнения в 2016 году. Он был вынужден покинуть компанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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