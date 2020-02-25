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В Екатеринбурге экс-депутат заявил об обстреле своего Gelandewagen

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Неизвестные обстреляли бронированный Gelandewagen бывшего депутата городской думы Екатеринбурга, бизнесмена Виктора Елохина. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает ИА «Ура.ру».

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля, когда Елохин ехал с дочерью в аэропорт.

По его словам, проезжая по улице Серафимы Дерябиной, он через открытое окно услышал свист, а потом удар в стекло. Сначала экс-депутат подумал, что это камень, но в аэропорту разглядел, что в стекле на два сантиметра выше его головы застряла пуля.

По мнению Елохина, спасло только бронированное стекло, передает НСН. Предприниматель не знает, кому он мог насолить, но уверен, что недруги у него есть как в политике, так и в бизнесе.

В УМВД Екатеринбурга сообщили, что описанный инцидент не зарегистрирован в отделах полиции №4, 8 и 9, которые ближе всего находятся к указанному месту происшествия. В ведомстве сообщили, что подобных сообщений, заявлений, материалов и уголовных дел в производстве нет.

23 февраля сообщалось, что мужчину обстреляли около подъезда одного из домов в Тушинском проезде Москвы 22 февраля. После нападения он остался жив.

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