Больше 400 человек умерли от отравлений в Удмуртии за год

В Удмуртии в 2019 году 417 человек умерли в результате отравлений. Наиболее неблагополучная статистика наблюдается в Глазовском районе.

По данным Роспотребнадзора, за год зафиксировано 1,5 тыс. химических отравлений. В Глазовском районе зарегистрировано 154,4 случаев на 100 тыс. населения. Районный показатель выше среднего по республике в 1,5 раза. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В Юкаменском районе зафиксировано сокращение числа отравлений в 6,8 раза по сравнению с 2018 годом. Также более чем в два раза сократилось количество отравлений в Кизнерском и Киясовском районах.

34,9% случаев отравлений были вызваны спиртосодержащей продукцией. В 31,9% случаев выявлено отравление лекарствами. Чуть больше 3% приходится на отравления наркотическими средствами.