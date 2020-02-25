Два человека погибли от отравления угарным газом в Астраханской области

В Лиманском районе Астраханской области от отравления угарным газом погибли женщина и ее сожитель. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 22 февраля в поселке Лиман. Тела погибших обнаружил брат 39-летней женщины. Она лежала на полу в гостиной, ее сожитель — в спальне, пишет «Астрахань-24».

По данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом из-за закрытой заслонки дымохода печи отопления.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 февраля в многоквартирном доме в селе под Пензой обнаружили тела четырех человек. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».