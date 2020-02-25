Все памятники участникам ВОВ отремонтируют в Курской области

К Дню Победы в Курской области приведут в порядок все памятники и воинские захоронения. На восстановление мемориалов направят более 30 млн рублей.

Инвентаризация воинских захоронений и памятников проводилась перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошел отбор памятников для ремонта по программе министерства обороны РФ. В список вошли почти 80 мемориалов. На их восстановление, а также нанесение более 2 тыс. имен погибших в годы войны соотечественников будет использовано более 30 млн рублей. Об этом сообщает «Курская правда».

Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов подчеркнул, что программа Минобороны РФ не снимает обязанности с глав муниципалитетов по подготовке памятников и мемориалов. Все объекты должны быть подготовлены к 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в 2020 году планируют привести в порядок памятники воинской славы. Восстановительные работы пройдут на 64 захоронениях, еще на 11 захоронениях запланирован ремонт.