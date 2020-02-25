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На Украине обсудят новые названия для муниципальных органов власти

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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При подготовке законопроекта об изменениях в конституцию Украины в вопросе децентрализации власти обсудят то, как должны называться органы государственной власти на местах. Об этом во вторник, 25 февраля, сказал глава партии «Слуга народа» и член комитета Верховной рады по вопросам организации госвласти Александр Корниенко на брифинге по итогам дискуссии по реформе децентрализации в Киеве.

«Мы проведем отдельный круглый стол. Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине. «Префект» — французское слово, «урядник» — вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин», — цитирует Корниенко «Интерфакс-Украина».

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Он отметил, что такие термины, как «повит», «округ», «район», тоже становятся предметом обсуждения.

Корниенко подчеркнул, что населению важно, как будет называться административно-территориальная единица, на территории которой они проживают, и обсуждение подобных вопросов — абсолютно нормальный процесс.

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти, 13 декабря 2019 года. 16 декабря на Украине обнародовали текст документа. В нем прописано изменение административно-территориального устройства страны и введение должности префекта, который будет представлять федеральную власть в областях и округах.

Позже, 17 декабря, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник раскритиковал проект закона, заявив, что действия главы государства — «это очередная подмена смысла и сути Минских договоренностей». Пасечник добавил, что основная проблема законопроекта заключается в отсутствии предоставления особого статуса Донбассу. Однако комплекс мер, утвержденный в «нормандском формате», предусматривал этот пункт.

18 января спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал новый законопроект о децентрализации. По его словам, к разработке документа будут привлечены представители различных слоев общества и экспертной среды.

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