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Мишустин назначил торгового представителя России на Украине

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко, ранее занимавшего пост российского торгпреда в Армении, торговым представителем России на Украине. Распоряжение опубликовано 25 февраля на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации на Украине, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года, уточняет RT.

Бабко с июля 2013 года занимал должность торгового представителя России в Армении. Теперь на этот пост назначена Анна Донченко.

Ранее в этот же день глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что экспорт Белоруссии упал более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

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