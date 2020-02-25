Движение транспорта ограничили на Ставрополье из-за ветра
В Ставропольском крае изменился порядок движения транспорта по федеральной трассе Кочубей –Нефтекумск–Зеленокумск. Автомобили выстраивают в колонны.
Ограничение введено на территории Георгиевского района в связи с ветром и пылевой бурей. На двух участках машины собирают в группы. Колонны сопровождают патрульные, сообщает NewsTracker.
Утром на этой дороге вблизи станицы Незлобной фургон с закрытым кузовом буквально сдуло с трассы сильным ветром. Транспортное средство съехало на правую обочину и упало в кювет.
В Госавтоинспекции уточнили, что трасса будет полностью перекрыта, если погодная обстановка не улучшится.