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«Белнефтехим» сообщил о работе НПЗ Белоруссии на половину мощности

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на половину мощности. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

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По его словам, НПЗ в январе-феврале переработали 1,8 млн т нефти, сообщает «БелТА». «При этом обеспечивается надежно внутренний рынок, мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая», — добавил топ-менеджер.

Также он рассказал, что страна подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель.

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о падении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

21 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Москва предложила Минску выплатить $300 млн выпадающих доходов Белоруссии за счет премии нефтяных компаний.

14 февраля Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. По соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти и страна намерена добрать эту нехватку, отметил он.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.

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