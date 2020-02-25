«Белнефтехим» сообщил о работе НПЗ Белоруссии на половину мощности

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на половину мощности. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, НПЗ в январе-феврале переработали 1,8 млн т нефти, сообщает «БелТА». «При этом обеспечивается надежно внутренний рынок, мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая», — добавил топ-менеджер.

Также он рассказал, что страна подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель.

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о падении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

21 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Москва предложила Минску выплатить $300 млн выпадающих доходов Белоруссии за счет премии нефтяных компаний.

14 февраля Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. По соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти и страна намерена добрать эту нехватку, отметил он.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.