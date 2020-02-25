Дайте совет: Россия поборется за место в СПЧ ООН

Продление СНВ-III позволило бы предотвратить деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности. Об этом глава МИД РФ заявил во время выступления на конференции по разоружению в ООН. Помимо вопросов безопасности в Женеве Сергей Лавров уделил внимание и проблеме прав человека. В этом году Россия собирается подать заявку на участие в СПЧ ООН в 2021–2023 годах. Шеф российской дипломатии решил лично рассказать о том, что беспокоит Москву, и показать, насколько важно для РФ оказаться в числе 47 государств, заседающих в совете. Также у министра состоялась серия двусторонних встреч с коллегами из Венесуэлы, Армении, Кипра и Сан-Марино.

Стабильности нет

Сергей Лавров — нередкий гость в Женеве, однако швейцарцы никогда не забывают продемонстрировать, что знают, кто к ним летит. Даже если визит напрямую со Швейцарией и не связан, а основные задачи глава МИД РФ собирается решать во Дворце Наций. И на этот раз, как только борт вошел в швейцарское воздушное пространство, несколько минут самолет сопровождали как минимум два весьма проворных истребителя. Возможно, выглядит такая картина несколько пугающе, но, как объясняют швейцарцы, это почет и уважение.

Уважать, а главное, беречь друг друга призывают и в здании ООН. Конечно, во Дворце Наций вершится много важных дел, но это вовсе не повод приходить на работу в плохом самочувствии. В просторных и не очень коридорах тут и там встречаются предупреждающие об опасности коронавируса информационные стенды. Женева очагом пришедшей из Китая болезни не стала (и хотелось бы верить, что не станет), но за горами — Северная Италия. А там, как известно, счет заразившихся идет уже на сотни. И если в залах заседаний в Женеве коронавирус не был в эти дни главной темой для обсуждения, то в коридорах Дворца Наций то и дело слышалось: «Китай, Южная Корея, Япония, Италия».

— В целом только Китай и Южная Корея. Италия, конечно, но не глобально. Пока больше паники, — убеждала двоих собеседников представительница делегации одной из англоязычных стран.

Так или иначе, пока угрозой всему человечеству «уханьский вирус» международное сообщество признавать не торопится. Чего не скажешь о распространении оружия и тем более о гонке вооружений. Именно о том, как не допустить окончательного развала архитектуры безопасности в Европе и мире, и пошел разговор на ежегодной конференции по разоружению в Женеве.

В год 75-летия ООН особенно важно помнить, каких усилий от международного сообщества потребовало сохранение мира. Во второй половине XX века многое было сделано для того, чтобы гарантировать стратегическую стабильность и не допустить трагедий прошлого, подобных Второй мировой войне или ядерным бомбардировкам США японских Хиросимы и Нагасаки.

— К сожалению, в нынешнем столетии накапливаются опасные деструктивные тенденции, вызванные возродившимся агрессивным внешнеполитическим эгоцентризмом одного государства, — заявил в Женеве Сергей Лавров.

Министр напомнил, что еще в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, что стало «тяжелым ударом» для всей системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В прошлом году США разорвали ДРСМД, а никто из европейских игроков не торопится поддержать российский мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности на континенте. Кроме того, беспокоят РФ и планы США, а также Франции и НАТО в целом по выводу оружия в космос.

— Беспокойство вызывает отсутствие определенности в отношении судьбы договора о СНВ. Продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями, — подчеркнул шеф российской дипломатии.

Кроме того, тревогу вызывает и понижение «порога» применения ядерного оружия в новых доктринальных установках США. В связи с явной дестабилизацией ситуации в сфере безопасности Россия еще полтора года назад предложила Вашингтону подтвердить формулу Горбачева–Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и «она никогда не должна быть развязана». Однако ответа от США пока так и не последовало.

Тем не менее при всей сложности нынешней ситуации мировое сообщество все-таки должно найти выход и сохранить стратегическую стабильность.

— Особую объединяющую роль в выработке обновленных, отвечающих велениям времени предложений о путях обеспечения стабильности на планете с опорой на Устав ООН призваны сыграть постоянные члены СБ ООН, которые должны осознать свою особую ответственность в деле обеспечения международного мира и безопасности, — отметил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что президент Владимир Путин предложил в этом году провести саммит «пятерки» — постоянных членов СБ ООН. Именно такая встреча в верхах, уверен Сергей Лавров, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества.

Нарушения есть

Выступая на 43-й сессии СПЧ ООН, российский министр явно собирался не только в очередной раз напомнить мировому сообществу о проблемах с правами человека в ряде стран Европы, но и фактически презентовать российскую заявку на включение в число 47 стран, заседающих в совете.

Так как решение об избрании членов СПЧ принимает Генассамблея ООН, Россия уже начала «предвыборную борьбу» за место в совете. И, пожалуй, лучшей рекламы заявке Москвы, чем выступление главы МИДа, и быть не могло.

Как пояснил Сергей Лавров, Россия считает необходимым уделять равное внимание не только гражданским и политическим правам человека, но и

экономическим, социальным, а также культурным. Однако сегодня в этой сфере возникают проблемы из-за взятого западными странами курса на замену общепризнанных норм международного права неким «миропорядком, основанным на правилах», считает глава МИД РФ. По его словам, вперед выносятся именно политические права, которые трактуются исключительно в либеральном ключе. Это приводит к односторонним санкциям, вмешательству во внутренние дела и даже попыткам «смены неугодных правительств».

Двойные стандарты, уверен российский министр, мешают реально обеспечивать права человека.

— Не может не вызывать удивление то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине, — заявил Сергей Лавров.

Он напомнил, что законы о государственном языке, об образовании, а также внесенные недавно в Верховную раду законопроекты о медиа и о противодействии дезинформации никоим образом не учитывают права национальных меньшинств и подвергают дискриминации часть населения Украины. И хотя Венецианская комиссия подтвердила наличие проблем в этих документах, Киев по-прежнему не предпринял усилий, чтобы исправить сложившиеся практики.

Уже традиционно тревожит Москву и ситуация в странах Прибалтики, где помимо схожих с Украиной проблем существует и «позорный феномен безгражданства». Кроме того, набирают обороты попытки пересмотреть историю.

По мнению Сергея Лаврова, нельзя молчать, когда в памяти увековечивают преступников, связанных с идеологией нацизма. Министр заверил, что подобные тенденции необходимо пресечь, а победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества.

После всех выступлений глава МИД РФ также провел двусторонние переговоры с коллегами из Армении, Венесуэлы, Сан-Марино и Кипра. И хотя ничто не предвещало беды, прорываться из залов заседаний в комнаты для переговоров Сергею Лаврову пришлось, можно сказать, с боем. В одном из коридоров российского министра подкараулили грузинские журналисты. Причем желание спросить, приедет ли глава МИД РФ в Грузию, было настолько сильным, что некоторым членам российской делегации даже пришлось пострадать, защищая министра от натиска иностранной прессы. Как написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Нас с коллегой «зацепило», но шеф не пострадал».