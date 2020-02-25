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Пожилая жительница Брянска перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей

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В Брянске очередной жертвой телефонных мошенников стала 70-летняя женщина. Она перевела злоумышленникам около 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, горожанке позвонил неизвестный и пообещал ей внушительную компенсацию за ранее оказанные медицинские услуги. Для получения денег женщина якобы должна была оплатить пошлины и налоговые отчисления, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

Пенсионерка поверила мошенникам и в течение полутора месяцев перечислила им 494,5 тыс. рублей. После того как злоумышленники перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.

За прошедшую неделю в полицию Брянской области поступило 22 заявления о мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет более 1,88 млн рублей.

21 февраля специалисты компании Infosecurity a Softline Company сообщили «Известиям», что в преддверии праздников 23 февраля и 8 Марта зафиксирован всплеск активности интернет-мошенников. Только за последнюю неделю в Сети появилось более 1 тыс. фишинговых сайтов, предлагающих купить различные подарки.

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