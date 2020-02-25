Кириенко анонсировал старт проекта по подготовке политических лидеров

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте проекта, направленного на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в стране. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «РИА Новости».

Государственный деятель обратил внимание, что всероссийский конкурс «Лидеры России» позволяет подготовить кадры для исполнительной власти, однако необходимо также уделить внимание развитию подготовки людей для работы в законодательной сфере и в представительных органах власти.

«Поэтому мы сегодня хотим объявить новый проект. Рабочее название было «Политические лидеры». Но вот сейчас на наблюдательном совете, когда стали обсуждать, решение набсовета заключается в том, что правильнее его всё-таки назвать «Лидеры России/Политика». Это отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», — заявил Кириенко.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации.

Проект создан для людей, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, баллотироваться в представительные органы власти, а также участвовать в выборах в Госдуму.

Проект также нацелен на тех, кто хочет работать в местных законодательных собраниях, муниципальных органах власти, а также в Совете Федерации.

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года, тогда в нем участвовали около 200 тыс. человек, а победителями стали 103. Заявки на участие во втором конкурсе подали более 227 тыс. человек из 68 государств.