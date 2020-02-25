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Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

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В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 26 февраля на Урале ожидаются сильные снегопады. При этом ветер усилится до 17 м/с. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В таких условиях возможно образование гололеда. Водителей просят отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов. Если поездка неизбежна, автомобилистам необходимо убедиться в исправности транспортного средства, а также в наличии запаса топлива.

Ранее сообщалось, что в восточных районах Приморского края с 22 по 24 февраля выпала двухмесячная норма осадков. В южной части региона преобладал снег с дождем.

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