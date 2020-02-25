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Ледовую переправу через Волгу закрыли в Татарстане

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В Татарстане завершила работу ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые. Возобновлять работу автозимника в этом сезоне не будут.

Переправа официально закрыта с 25 февраля. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Теперь автомобилисты ожидают сезонного открытия паромной переправы.

Ранее специалисты неоднократно приостанавливали работу переправы в связи с погодными условиями. В последний раз движение открыли перед выходными. Максимальная грузоподъемность составляла 3,5 т.

Также 22 февраля было возобновлено движение по переправе между селом Покровским и поселком Красный Ключ по реке Каме, а также по маршруту Аракчино – Верхний Услон через Волгу.

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