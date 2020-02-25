Четыре автодороги отремонтируют в Тамбове

В Тамбове в 2020 году планируют отремонтировать четыре автомобильные дороги. На эти цели направят около 65 млн рублей.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», в планах привести в порядок участок дороги по улице Лермонтовской от улицы Гагарина до границы города Тамбова, участок Новолагерной улицы от переулка Новорубежного до улицы Новодорожной. Также в перечне работ числятся участки по Новорубежному переулку от улицы Промышленной до Островитянова и улицы Островитянова от переулка Новорубежного до Новолагерной улицы.

Средства на проведение ремонта выделят в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автодорог» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова».

Завершить работы планируется в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что в Тамбове до 1 апреля должны провести инвентаризацию всех дорог, в том числе внутриквартальных. Депутаты предложили уйти от практики двойных стандартов, когда одни внутриквартальные дороги попадают в список, а другие — нет.